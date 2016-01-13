​В Стамбуле пройдет конференция по энергетике

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 16 января в Стамбуле (Турция) состоится конференция на тему "Поиски альтернативных источников энергии после российского кризиса".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии будут обсуждаться проблемы между Россией и Турцией, а также Ираном и Саудовской Аравией.

На мероприятии, которое пройдет с участием главного консультанта SOCAR Energy Turkey и члена правления Petkim Хаяти Озтюрка, также состоятся обсуждения по вопросам таких альтернативных источников энергии как Северный Ирак и Восточное Средиземноморье, а также использования газа LNG.