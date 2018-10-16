В США заявили о сокращении нефтяного экспорта Ирана

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Нефтяной экспорт Ирана значительно сократился на фоне повторного введения американских санкций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По ее словам, речь идет о "значительном сокращении" с того момента, как США вышли из соглашения с Ираном и начали вновь вводить санкции.

США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по атому и к ноябрю намерены полностью восстановить действовавшие до 2015 года санкции против Тегерана, в том числе на торговлю нефтью и нефтепродуктами и на финансовые транзакции с Ираном.