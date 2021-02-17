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В США зафиксировали рекордное падение добычи нефти

В США зафиксировали рекордное падение добычи нефти Холода вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, в частности, в штате Техас, приостановить работу
Энергетика
17 февраля 2021 г. 10:37
В США зафиксировали рекордное падение добычи нефти

Добыча нефти в США упала на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день.

Как передает Report, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров и осведомленные источники. Причиной такого резкого сокращения стала аномально холодная погода.

"Добыча нефти по всей стране в настоящее время упала примерно на 3,5 миллиона баррелей в день или более", — говорится в сообщении. Отмечается, что это составило треть от общей добычи нефти в стране и стало рекордным падением. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%.

Холода вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство Bloomberg в ночь на вторник сообщало о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil, а французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Также сообщается, что от холодов пострадали компании Occidental Petroleum и и Chevron.

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