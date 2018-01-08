В США вновь сократилось число активных нефтяных установок

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 1 по 5 января сократилось на 5 единиц или 0,67%, до 742 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Количество действующих газовых установок не изменилось, оставшись на уровне 182. В конечном итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе снизилось на 5 единиц или 0,53%, составив 924 единиц.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 213 единиц или 40,3%, газовых – на 47 единиц или 34,8%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 259 единицу или 38,9%.

Напомним, что 25 мая 2016 года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,35 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 55-73 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев.