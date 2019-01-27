В США вновь потребовали остановить строительство "Северного потока 2"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Соединённых Штатах вновь потребовали от Европейского союза и Германии остановить строительство российского газопровода "Северный поток — 2".

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме.

"Мы хотим, чтобы проект был остановлен... Настало время для действий", — заявил он.

Также, по словам высокопоставленного чиновника, в США продолжают настаивать на том, чтобы европейские партнёры приняли меры для обеспечения собственной энергетической безопасности и гарантировали "бесперебойные поставки газа через Украину".

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в своих письмах в адрес немецких компаний высказал мнение, что проект "Северный поток — 2" не отвечает интересам ЕС в области безопасности и якобы увеличивает вероятность "российского вмешательства".

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2".