 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США вновь потребовали остановить строительство "Северного потока 2"

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Соединённых Штатах вновь потребовали от Европейского союза и Германии остановить строительство российского газопровода "Северный поток 2".

    Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме.

    "Мы хотим, чтобы проект был остановлен... Настало время для действий", — заявил он.

    Также, по словам высокопоставленного чиновника, в США продолжают настаивать на том, чтобы европейские партнёры приняли меры для обеспечения собственной энергетической безопасности и гарантировали "бесперебойные поставки газа через Украину".

    Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в своих письмах в адрес немецких компаний высказал мнение, что проект "Северный поток — 2" не отвечает интересам ЕС в области безопасности и якобы увеличивает вероятность "российского вмешательства".

    Ранее сообщалось о том, что США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi