В США стратегические запасы нефти сократились до 40-летнего минимума

Стратегические запасы нефти в США сократились до 382,3 млн баррелей, это минимальный показатель с начала 1984 года.

Стратегические запасы нефти в США сократились до 382,3 млн баррелей, это минимальный показатель с начала 1984 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки представило Информационное управление при Минэнерго США.

Согласно приведенным данным, указанные резервы с 2 по 9 декабря уменьшились на 4,7 млн баррелей - с 387 млн до 382,3 млн баррелей.

По данным управления, по итогам декабря 1983 года стратегические запасы нефти в США оценивались в 379 млн баррелей, по итогам января 1984 года - в 384,5 млн баррелей.

В конце марта президент США Джо Байден объявил, что американская сторона будет высвобождать из своего стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода в целях снижения цен на бензин в стране. В октябре Байден объявил о решении выставить на продажу еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Американская администрация заявила о готовности к высвобождению дополнительных объемов нефти из национальных запасов зимой в случае необходимости.