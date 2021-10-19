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В США спрогнозировали рост добычи нефти в ноябре

В США спрогнозировали рост добычи нефти в ноябре Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в ноябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 77 тысяч баррелей в день, или на 0,9%, до 8,219 миллиона баррелей.
Энергетика
19 октября 2021 г. 00:48
В США спрогнозировали рост добычи нефти в ноябре

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в ноябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 77 тысяч баррелей в день, или на 0,9%, до 8,219 миллиона баррелей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча на бассейне Permian вырастет на 62 тысячи баррелей, до 4,888 миллиона баррелей в день, на месторождении Niobrara - на 8 тысяч, до 602 тысяч, на Appalachia - на 1 тысячу, до 119 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысяч баррелей в день.

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