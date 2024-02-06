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В США состоялась панель на тему ”Азербайджан и глобальная энергетическая безопасность"

В США состоялась панель на тему ”Азербайджан и глобальная энергетическая безопасность" В Гудзоновском институте США состоялась панель на тему "Азербайджан и глобальная энергетическая безопасность".
Энергетика
6 февраля 2024 г. 20:52
В США состоялась панель на тему ”Азербайджан и глобальная энергетическая безопасность

В Гудзоновском институте США состоялась панель на тему "Азербайджан и глобальная энергетическая безопасность".

Как сообщает американское бюро Report, организаторами панели стали посольство Азербайджана в США и влиятельный аналитический центр Hudson Institute в США.

В мероприятии приняли участие члены различных дипломатических миссий, действующих в США, представители энергетических компаний и аналитических центров.

На панели выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, главный научный сотрудник и директор Центра Мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института Майкл Доран, главный научный сотрудник по национальной безопасности и обороне и внешней политике Люк Кофи.

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Версия на английском языке ФотоPanel on Azerbaijan and Global Energy Security held in US
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də “Azərbaycan və Qlobal Enerji Təhlükəsizliyi” mövzusunda panel keçirilib

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