В США сокращаются запасы нефти

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 9-15 декабря резко снизились. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 6,5 млн баррелей или 1,46% и составили 436,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 3,1 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 5,1 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 1,2 млн баррелей или 0,5%, составив 227,7 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2,3 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 5,7 млн баррелей.

Добыча нефти увеличилась на 0,09% или 9 тыс. баррелей, до 9,789 млн баррелей в день, в очередной раз обновив рекорд. После опубликования данных цена на нефть марки Brent выросла до 64 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что резкое увеличение запасов бензина в США приведет к росту запасов нефти в последующие недели. Нефтеперерабатывающие заводы несколько снизят объемы производства в ожидании снижения запасов бензина.

Отметим, что из-за новогодних праздников спрос на топливо уменьшается вследствие сезонных факторов. Это, в свою очередь, приведет к увеличению запасов нефти и вероятному снижению цен до 55 долларов за баррель.