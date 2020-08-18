В США снизится добыча сланцевой нефти

Падение добычи сланцевой нефти в США в сентябре 2020 года по отношению к августу составит 19 тыс. баррелей - до 7,56 млн баррелей в сутки.

Падение добычи сланцевой нефти в США в сентябре 2020 года по отношению к августу составит 19 тыс. баррелей - до 7,56 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в августе оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, 7,58 млн б/с против оценки в 7,49 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Игл-Форд, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в августе на 14 тыс. баррелей - до 1,08 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими августовским данными ожидается также в формации Анадарко на 13 тыс. баррелей в сутки - до 383 тыс. б/с, в Найобрарской формации - на 5 тыс. баррелей в сутки - до 595 тыс. б/с.