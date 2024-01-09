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В США снизили прогнозы цены Brent на 2024 год

В США снизили прогнозы цены Brent на 2024 год Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году менее чем на $0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом – до $82,49 с $82,57 за баррель.
Энергетика
9 января 2024 г. 22:07
В США снизили прогнозы цены Brent на 2024 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году менее чем на $0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом - до $82,49 с $82,57 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $79 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 100 тыс. баррелей - до 13,21 млн баррелей в сутки (б/с). Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году составляют 13,44 млн б/с.

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