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В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти

В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти Рост добычи сланцевой нефти в США в декабре по отношению к ноябрю составит 85 тыс. баррелей - до 8,316 млн баррелей в сутки.
Энергетика
16 ноября 2021 г. 07:16
В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти

Рост добычи сланцевой нефти в США в декабре по отношению к ноябрю составит 85 тыс. баррелей - до 8,316 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в ноябре оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,231 млн б/с против оценки в 8,219 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в декабре должно вырасти на 67 тыс. баррелей - до 4,95 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 4 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации, до 612 тыс. б/с. В формации Аппалачи ожидается рост добычи на 2 тыс. баррелей, до 124 тыс. б/с, в формации Анадарко - также на 2 тыс. баррелей, до 368 тыс. б/с.

В Баккеновской формации добыча увеличится на 5 тыс. баррелей по сравнению с ноябрьскими значениями, до 1,14 млн б/с, в формации Игл-Форд - также на 5 тыс. баррелей, до 1,08 млн б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 34 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 80 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей. Прогноз на 2022 год повышен на 170 тыс. баррелей - до 11,9 млн б/с.

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