В США прогнозируется резкий рост числа активных нефтяных установок

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 9 по 15 сентября сократилось на 7 единиц или 0,93%, до 749. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на прошлой неделе сократилось на 3 единицы или 0,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Отметим, что число активных нефтяных установок в течение 12 недель после 23-недельного непрерывного роста 7 раз сокращалось, один раз оставалось стабильным, 4 раза показало рост.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 333 единицы или 80%, газовых – на 98 единиц или 109%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 430 единиц или 85%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,37 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,45% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а повышение цен до 55 долларов, наоборот, ускорить его". Сейчас причиной сокращения числа активных установок являются ураганы. С этой недели можно ожидать резкий рост их численности.