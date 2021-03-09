О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США повысили прогноз по добыче нефти

В США повысили прогноз по добыче нефти Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 100 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки
Энергетика
9 марта 2021 г. 22:17
В США повысили прогноз по добыче нефти

Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 100 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличились на 500 тыс. баррелей, до 12 млн баррелей в сутки.

По прогнозам EIA, добыча нефти странами ОПЕК в апреле в среднем составит 25,3 млн баррелей в сутки, а в мае вырастет до 26,6 млн баррелей в сутки. При этом в ведомстве считают, что во второй половине 2021 года добыча нефти странами ОПЕК составит в среднем 27,9 млн баррелей в сутки.

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с 53,2 долларов США до 60,7 долларов США за баррель после решения стран ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче.

Минэнерго ожидает, что котировки нефти Brent в марте - апреле составят 65-70 долларов США за баррель, а во второй половине 2021 года цена в среднем снизится до 58 долларов США за баррель. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне 58,5 долларов США за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 57,24 долларов США в 2021 году и 58,51 долларов США в 2022 году.

Минэнерго США отмечает, что средняя цена нефти Brent в феврале выросла на 8 долларов США по сравнению с январем, до 62 долларов США за баррель. Ведомство связывает повышение цены с растущей экономической активностью и увеличивающимся охватом вакцинации от коронавируса. Кроме того, на рост цены повлияли перебои с поставками нефти из-за резкого похолодания в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Индия ищет новые источники поставок из-за роста мировых цен на нефть
Индия ищет новые источники поставок из-за роста мировых цен на нефть
9 марта 2021 г. 19:46
Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане
Крупнейшая энергетическая компания Италии продает свои активы в Пакистане
9 марта 2021 г. 17:41
Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях по спросу и предложению
Цены на нефть ускорили рост на ожиданиях по спросу и предложению
9 марта 2021 г. 16:29
Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США
Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США
9 марта 2021 г. 15:20
Ливия намерена нарастить добычу нефти
Ливия намерена нарастить добычу нефти
9 марта 2021 г. 15:08
Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике
Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике
9 марта 2021 г. 14:16
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
9 марта 2021 г. 11:15
Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
8 марта 2021 г. 10:00
В Баку жители остались без газа из-за погодных условий
В Баку жители остались без газа из-за погодных условий
7 марта 2021 г. 12:27
Беларусь начала поставку нефтепродуктов через российские порты
Беларусь начала поставку нефтепродуктов через российские порты
6 марта 2021 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi