В США потребляют минимальный объем нефтепродуктов за последние 30 лет

Потребление нефтепродуктов в США за период 11-17 апреля составило 14,1 млн баррелей в сутки. Это немного выше минимального уровня за последние 30 лет, который был установлен за неделю до этого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Этот показатель на 31% ниже среднего спроса на нефтепродукты в США в этом году до момента введения ограничений на поездки и наступления общеэкономического спада из-за пандемии коронавируса.

Больше всего в абсолютном выражении сократилось потребление бензина - на 40%, до 5,3 млн баррелей в сутки по состоянию на 17 апреля. Падение спроса на бензин составляет практически 54% от общего изменения потребления нефтепродуктов в США, отмечает ведомство.

Потребление авиакеросина рухнуло на 62% по сравнению со средними значениями до введения ограничений - до 612 тысяч баррелей в сутки. Спрос на дизельное топливо упал на 20% - до 3,1 млн баррелей в сутки, следует из сообщения EIA.