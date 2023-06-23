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В США подали иск против нефтегазовых компаний на 50 млрд долларов

В США подали иск против нефтегазовых компаний на 50 млрд долларов Власти округа Малтнома в американском штате Орегон подал иск против 17 нефтегазовых компаний с требованием выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за возникновение феномена "теплового купола", с которым связывают смерть десятков люде
Энергетика
23 июня 2023 г. 06:14
В США подали иск против нефтегазовых компаний на 50 млрд долларов

Власти округа Малтнома в американском штате Орегон подали иск против 17 нефтегазовых компаний с требованием выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за возникновение феномена "теплового купола", с которым связывают смерть десятков людей в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает региональный вещатель OPB.

Метеорологическое явление "тепловой купол", при котором в атмосфере образуется ограниченная область горячего воздуха в виде перевернутой чаши, наблюдалось в Орегоне летом 2021 года. Согласно отчету, в округе Малтнома, в которых входит крупнейший город штата Портленд, за это время было зарегистрировано 69 смертей от жары. В обычный год летальных случаев, связанных с жарой, как правило, не происходит.

В иске утверждается, что компании, добывающие углеводороды, "обманчиво рекламируют продукты из ископаемого топлива как безвредные для окружающей среды", в результате чего возникают такие смертоносные феномены, как "тепловой купол".

Уточняется, что в число ответчиков по иску включены нефтегазовые гиганты Shell, Chevron, BP и ExxonMobil.

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