В США открыли крупнейшее месторождение сланцевой нефти

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В западной части американского штата Техас в бассейне Permian открыто крупнейшее месторождение сланцевой нефти Wolfcamp.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, эту информацию распространила Геологическая служба США.

Запасы месторождения оцениваются в 20 млрд. баррелей нефти, 0,4 трлн. кубометров природного газа и 1,6 млрд. баррелей газового конденсата.

Отметим, что крупнейшим месторождением в мире является Гавар (Саудовская Аравия), запасы которого оцениваются в 75 млрд. баррелей. Второе место с запасами 65-70 млрд. баррелей занимает Бурган (Кувейт), третье – с запасами 50 млрд. баррелей Сафания (Саудовская Аравия). Специалисты оценивают месторождение Wolfkamp в 1 трлн. долларов.