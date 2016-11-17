В США обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Крупнейшее месторождение сланцевой нефти Wolfcamp открыто в западной части штата Техас.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

Его запасы оцениваются в 20 млрд баррелей нефти, 0,4 трлн кубометров природного газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата.

"Новое месторождение в три раза больше по масштабам, чем открытый в 2013 году нефтеносный район Баккен-Три Форкс (Bakken-Three Forks), - отмечается в сообщении. - Это самое крупное месторождение сланцевой нефти, запасы которого когда-либо приходилось оценивать Геологической службе США".