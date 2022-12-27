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В США из-за морозов сократили поставки природного газа

В США из-за морозов сократили поставки природного газа Сильные морозы, установившиеся на территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 05:48
В США из-за морозов сократили поставки природного газа

Сильные морозы, установившиеся на территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления.

Как сообщает Report со ссылкой на анализ исследовательского сервиса BloombergNEF, из-за холодов ограничена и добыча на месторождениях, и прокачка газа по трубопроводам.

"Производство топлива для отопления и электрогенерации в понедельник достигло 90 миллиардов кубических футов (2,54 миллиарда кубометров - ред.), что на 10% ниже нормы", - говорится в сообщении.

Объем производимого в США газа был еще меньше 24 декабря. Тогда показатель составил 84,2 млрд кубических футов (2,38 млрд кубометров). Снабжающие компании уже обратились к населению с просьбой экономить энергию, несмотря на холод. Это даст возможность продолжать поставки газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что зимний шторм в США вызвал рекордное снижение добычи природного газа. Только 23 декабря показатель добычи упал почти на 2,8 млн кубических метров, что стало рекордом за более чем десятилетие. При этом был установлен и другой рекорд — спрос на газ внутри США превысил максимальные показатели за почти четыре года.

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