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В США исключили импорт иранской нефти вместо российской

В США исключили импорт иранской нефти вместо российской США не намерены импортировать нефть из Ирана взамен российской вне зависимости от того, как завершатся переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки.
Энергетика
16 марта 2022 г. 08:44
В США исключили импорт иранской нефти вместо российской

США не намерены импортировать нефть из Ирана взамен российской вне зависимости от того, как завершатся переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Вне зависимости от того, будет ли существовать иранская ядерная сделка, наша позиция в отношении запрета на импорт нефти из Ирана останется неизменной. Мы не намерены заменить российскую нефть иранской. Такой вариант не рассматривается", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Вместе с тем, он добавил, что лишение Ирана возможности заполучить ядерное оружие "в равной степени отвечает интересам как России, так и США".

На прошлой неделе президент США Джозеф Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей.

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