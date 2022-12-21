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В США допустили дополнительное снижение потолка цен на российскую нефть

В США допустили дополнительное снижение потолка цен на российскую нефть США планируют обсудить дополнительное снижение ценового потолка на российскую нефть с партнерами и союзниками.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 11:47
В США допустили дополнительное снижение потолка цен на российскую нефть

США планируют обсудить дополнительное снижение ценового потолка на российскую нефть с партнерами и союзниками.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

По его словам, доходы России от продажи нефти стали уменьшаться, но темпы добычи топлива остались прежними. Он допустил, что страны, поддержавшие инициативу по введению потолка, будут обсуждать ужесточение мер, добавив, что США продолжат оказывать экономическое давление на РФ.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из России на фоне эмбарго Евросоюза и потолка цен на нефть снизился за 20 дней декабря на 11%. На данный момент эффект от введенного потолка цен на нефть, который был установлен на уровне 60 долларов за баррель, не столь заметен, так как в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.

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