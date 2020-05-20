В США добыча нефти за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей, достигнув 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом пишет минэнерго страны.

В 2019 году добыча нефти составляла 12,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США также понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти на 70 тысяч баррелей в сутки, то есть до 11,69 миллиона баррелей. Прогноз был снижен и на 2021 год — до 10,9 миллиона баррелей.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.