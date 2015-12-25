В США число банкротств нефтегазовых компаний достигло рекорда с 2008 года

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Среди нефтегазовых компаний в США в 4-м квартале 2015 года число банкротств достигло максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Как сообщает Report cо ссылкой на "Нефть России", об этом свидетельствуют данные Федерального резервного банка Далласа.

По крайней мере девять представителей отрасли с долгами на сумму свыше 2 млрд. долларов США обратились в суд по банкротствам в октябре-декабре этого года, в том числе Magnum Hunter, Energy and Exploration Partners и Far East Energy.

"Низкие цены на нефть нанесли тяжелый финансовый урон американским производителям нефти и газа, в частности, потому что производственные расходы многих из них выше, чем у зарубежных конкурентов", - сообщается в отчете ФРБ.

При этом аналитики банка не исключают возможного ухудшения ситуации в отрасли в 2016 году, поскольку цены на нефть и газ могут не возобновить рост в ближайшие двенадцать месяцев, пишет The Dallas Morning News.

