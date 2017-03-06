В США число активных буровых установок достигло 18-месячного максимума

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 25 февраля по 3 марта выросло на 2 единицы или 0,26% и составило 756.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 7 единиц или 1,16% - до 609 единиц, газовых установок сократилось на 5 единиц или 3,31% - до 146, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Тем самым, число активных буровых установок достигло 18-месячного максимума. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 217 единиц или 55,36%, газовых – на 49 единиц или 50,51%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 267 единиц или 54,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 92,72%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 62,15% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи.