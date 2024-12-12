В США цена газа на бирже в ноябре достигла исторического минимума

Дневная биржевая цена газа в США в ноябре достигла исторического минимума на фоне теплой погоды и больших запасов в хранилищах.

Дневная биржевая цена газа в США в ноябре достигла исторического минимума на фоне теплой погоды и больших запасов в хранилищах.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Дневная цена на природный газ в США по эталонному показателю Henry Hub 8 и 11 ноября 2024 года упала до $1,21 за 1 млн британских тепловых единиц, что является рекордно низким показателем в долларах с поправкой на инфляцию. Четыре из рекордно низких дневных цен с поправкой на инфляцию были зафиксированы в ноябре 2024 года, а остальные шесть также в этом году. Средняя спотовая цена Henry Hub в ноябре составила $2,12 за 1 млн британских тепловых единиц, что является самым низким показателем для этого месяца с учетом инфляции", - говорится в отчете.

Рекордно низким ценам способствовали устойчивое предложение и ограниченный спрос, указывает EIA. В первой половине ноября сохранялась мягкая осенняя погода, что ограничило потребление газа для отопления. При этом США вступили в зиму 2024 - 2025 гг. с наибольшими запасами газа в хранилищах с 2016 года.

Ведомство также прогнозирует, что суточная добыча газа в США в 2024 году составит 113 млрд куб. футов и окажется близка к рекорду 2023 года.