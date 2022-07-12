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В США 14 компаний получили право на получение партии нефти из запаса

В США 14 компаний получили право на получение партии нефти из запаса Приобрести очередную партию нефти из стратегического запаса США получили право 14 компаний.
Энергетика
12 июля 2022 г. 09:52
В США 14 компаний получили право на получение партии нефти из запаса

Приобрести очередную партию нефти из стратегического запаса США получили право 14 компаний.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минэнергетики страны.

Chevron, ExxonMobil и Shell войдут в число компаний, которые будут получать нефть в период с 16 августа по 30 сентября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Продажа нефти из стратегического запаса является частью программы, объявленной президентом Джо Байденом в марте, она предусматривает выделение 1 млн баррелей нефти в день в течение шести месяцев.

Эта мера носит вынужденный характер и направлена на реализацию усилий американской администрации по минимизации сбоев в снабжении и роста цен на топливо.

Как сообщали СМИ ранее, в июне стратегический запас нефти в Соединенных Штатах сократился до самого низкого уровня с 1986 года.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные американской таможенной статистики и источники, в июне текущего года США из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей.

Экспорт топлива из стратегических запасов свидетельствует о попытках Вашингтона снизить потери западных союзников на фоне их отказов от российских поставок. В то же время, вывоз нефти за рубеж осложняет положение президента Байдена на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в США, отмечают СМИ.

В этих условиях США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации в Украине.

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