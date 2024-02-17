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В Сомали намерены до конца года добыть первую нефть в своей истории

В Сомали намерены до конца года добыть первую нефть в своей истории Сомали впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории позднее в нынешнем году.
Энергетика
17 февраля 2024 г. 13:26
В Сомали намерены до конца года добыть первую нефть в своей истории

Сомали впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории позднее в нынешнем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризак Омар Мохамед.

Предполагается, что первую нефть добудут из месторождений в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд.

В октябре 2022 года Сомали подписала соглашение на разработку запасов нефти с американской компанией Coastline Exploration.

Соглашение, основанное на принципе раздела продукции, предоставляет Coastline Exploration право вести разведку нефти на семи блоках. Проведенные геосейсмические исследования показали, что Сомали обладает потенциальными запасами нефти и природного газа, эквивалентными 30 млрд баррелей.

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Версия на английском языке Somalia set to extract its first batch of oil by year-end

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