В SOCAR Tower введена в эксплуатацию современная электрозарядная станция

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и в период проведения COP29 предпринимает важные шаги в поддержку защиты окружающей среды и инициатив в области чистой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на подземной автостоянке административного здания головного офиса SOCAR (”SOCAR Tower“) введена в эксплуатацию современная электрозарядная станция для электрических и транспортных средств plug-in hybrid.

Новая ЭЗС будет функционировать как зона обслуживания с зарядными станциями мощностью 22 кВт и 60 кВт, отделенная от других зон специальными обозначениями.

В рамках этого социального проекта сотрудники SOCAR смогут пользоваться станцией бесплатно.

Энергетические расходы на зарядку будут покрываться компанией, что демонстрирует важность, которую SOCAR придает удобству своих сотрудников и инициативе "зеленой энергии".

В ближайшем будущем планируется установка дополнительной двухвыходной электрозарядной станции мощностью 60 кВт возле главного входа "SOCAR Tower" с целью расширения вклада SOCAR в экологическую устойчивость.

Эта инициатива направлена на поддержку перехода к чистой энергии и сохранению экологического баланса. Данный проект SOCAR является одним из стратегических шагов, направленных на защиту окружающей среды и переход к устойчивым источникам энергии, он еще раз демонстрирует подход компании к экологической ответственности.