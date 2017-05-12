В SOCAR состоялся семинар по сокращению эмиссии метана

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошел семинар на тему “Сокращение эмиссии метана”, организованный управлением экологии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, согласно подписанному между норвежской компанией Carbon Limits и управлением экологии меморандуму о взаимопонимании, в феврале текущего года с помощью специальных приборов произведены замеры утечек и технологических потерь, в ходе которых установлено количество газов, выбрасываемых в атмосферу. На семинаре были представлены окончательные результаты замеров, а также различные презентации. В завершение семинара обсуждены возможные направления дальнейшего сотрудничества.

На семинаре принимали участие представители министерства экологии и природных ресурсов, посольства Норвегии в Азербайджане, Всемирного банка, Программы развития ООН, операционных компаний, работающий в нефтяной промышленности Азербайджана, структурных подразделений SOCAR.