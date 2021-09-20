В SOCAR состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня нефтяника

Сегодня в SOCAR TOWER состоялось торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника работников нефтегазовой и нефтехимической промышленности - Дня нефтяника.

Сегодня в SOCAR TOWER состоялось торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника работников нефтегазовой и нефтехимической промышленности - Дня нефтяника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

В мероприятии приняли участие министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президент компании Ровнаг Абдуллаев, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, члены Наблюдательного совета, а также руководящие лица действующих в Азербайджане нефтяных компаний, ведущие нефтяники.

Открывая мероприятие вступительной речью, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал: “Наши нефтяники, ежегодно отмечающие профессиональный праздник в годовщину подписания "Контракта века", накануне праздника добыли 4-й миллиардный баррель нефти с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", что является большим достижением".

Президент SOCAR подчеркнул, что в этом году также отмечается 25-я годовщина контракта по разработке месторождения “Шахдениз”: “Южный газовый коридор, реализуемый по инициативе и под постоянным контролем президента Азербайджана для доставки природного газа с месторождения "Шахдениз" в Европу, был введен в эксплуатацию в прошлом году. С начала этого года по коридору на европейские рынки было поставлено около 5 млрд кубометров, а в Турцию - 5,7 млрд кубометров газа “Шахдениз”.

Отмечено, что, несмотря на работу в условиях пандемии, коллектив SOCAR достойно справился с производственными прогнозами. В первом полугодии текущего года компанией добыто 3,9 млн тонн нефти, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель добычи газа компании составил 3,9 млрд кубометров, а рост в годовом сравнении - 6,3%. За прошедшие 6 месяцев в целом по стране было экспортировано 8,9 млрд кубометров газа, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии на внешние рынки было поставлено 1,4 млн тонн нефти и нефтехимической продукции, что на 18,2% больше, чем в прошлом году.

Президент SOCAR отметил, что проект реконструкции предприятий производственного объединения “Азерикимья” уже находится на завершающем этапе, а в проекте модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева работы по текущему этапу завершены на 81,5%.

На мероприятии выступили региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс и первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде.

Министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров в своем выступлении отметил, что нефтяные доходы играют важную роль в развитии всех отраслей экономики страны. По его словам, мировая нефтяная промышленность сталкивается с новыми вызовами, такими как альтернативная и возобновляемая энергия, производство водорода и цифровые технологии, и подчеркнул, что готовность к глобальным вызовам уже стала необходимостью.

Затем вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов зачитал обращение азербайджанских нефтяников к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с добычей 4 млрд баррелей нефти на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли”.