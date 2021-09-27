В SOCAR состоялось мероприятие в связи с Днем памяти

Сегодня в управлениях и на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) почтили память шехидов Отечественной войны.

Сегодня в управлениях и на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сотрудники компании посетили могилы шехидов, возложили цветы и венки.

Отмечено, что около 500 сотрудников компании добровольно ушли на фронт, участвовали в боевых действиях. Из них 22 сотрудника компании получили ранения различной степени тяжести, а 6 нефтяников стали шехидами.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, ежегодно 27 сентября в стране будет отмечаться День памяти.