В SOCAR состоялось торжественное мероприятие по случаю 70-летия "Нефтяных Камней"

Сегодня в головном офисе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) состоялась торжественная церемония, посвященная 70-летию "Нефтяных Камней".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии был показан фильм об истории создания "Нефтяных Камней", достижениях азербайджанских нефтяников за последние 70 лет.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев выступил с обширным докладом на юбилейной церемонии. Он рассказал об освоении "Нефтяных Камней" с 1949 года, отметив, что богатый опыт, полученный азербайджанскими нефтяниками на данном месторождении, дал мощный импульс поисково-разведочным работам на других месторождениях в Каспийском море, позволил за кратчайшие сроки освоить и ввести в эксплуатацию новые месторождения.

Руководство и сотрудники SOCAR также посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили его память и возложили венок к его памятнику.