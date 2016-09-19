В SOCAR состоялась встреча с академиком Вагифом Аббасовым

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Руководящие работники департамента человеческих ресурсов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и молодые специалисты, получившие образование в рамках Зарубежной стипендиальной программы, провели встречу-семинар с директором Института нефтехимических процессов академиком Вагифом Аббасовым.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, академик В.Аббасов выступил с презентацией на тему “Роль фактора лидерства в управлении человеческими ресурсами”, рассказал об истории и философии лидерства, а также о феноменальной личности общенационального лидера Гейдара Алиева. В то же время В.Аббасов объяснил принципы внедрения 21 принципа лидерства в сфере человеческих ресурсов.

В заключение мероприятия академик ответил на вопросы слушателей.