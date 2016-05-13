​В SOCAR состоялась встреча с представителями французской организации MEDEF

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в головном офисе компании принял делегацию Организации предпринимателей Франции (MEDEF). Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

По информации, президент SOCAR рассказал о древней истории нефтяной промышленности в Азербайджане, реализуемых в стране энергетических проектах международного и регионального значения. Р. Абдуллаев коснулся успешной деятельности французских компаний в Азербайджане, подчеркнув существование долгосрочного, рационального сотрудничества между SOCAR и французскими компаниями, в том числе, в разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон". Он отметил, что работы по проекту Южного газового коридора, имеющего значение для энергобезопасности Европы, продвигаются в соответствии с графиком. Президент SOCAR также довел до внимания участников наличие рационального сотрудничества с французскими банками в рамках инвестиционных проектов.

Президент бизнес-совета MEDEF, заместитель гендиректора группы Suez Мари-Анж Дебон от имени делегации выразил благодарность за прием, отметив, что они с интересом следят за процессом быстрого развития Азербайджана. Он сообщил, что в состав делегации входят представители 30 компаний, а на сегодняшней встрече принимают участие представители сектора энергетики. Гость поделился впечатлениями о встрече с президентом Ильхамом Алиевым и рядом министров, в то же время подчеркнул заинтересованность деловых кругов Франции в участии в инвестиционных проектах. Глава делегации MEDEF также отметил, что они побывали в Бакинском французском лицее, выразив благодарность руководству SOCAR за особую роль в его создании и управлении.

Затем состоялся обмен мнениями вокруг других интересующих стороны вопросов, были даны ответы на вопросы представителей Total E&P Europe & Central Asia Ltd., Engie, Suez и других французских компаний.