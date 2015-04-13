​В SOCAR состоялась встреча с делегацией Татарстана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) президент компании Ровнаг Абдуллаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с вице-премьером Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Равилем Зариповым. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Р.Абдуллаев напомнил о визите Р.Зарипова в Баку в конце 2013 года и отметил, что после той встречи сотрудничество SOCAR с крупными предприятиями и компаниями нефтяного сектора Татарстана еще больше обогатилось.

Гость, выразив благодарность за прием, высоко оценил роль азербайджанских специалистов в создании и дальнейшем развитии нефтегазовой промышленности Татарстана и выразил заинтересованность в восстановлении исторических связей с предприятиями нефтегазового сектора и углублении сотрудничества с SOCAR.

Гости выступили с презентацией на тему нефтедобычи в Татарстане, нынешнего состояния обрабатывающей и нефтехимической промышленности и перспектив сотрудничества с SOCAR.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев подробно рассказал о нефтегазоперерабатывающем и нефтехимическом комплексе, модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, Сумгайытском химическом технопарке, строительстве завода "Полимер" и других крупных проектах, подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда и все условия для рационального сотрудничества с компаниями Татарстана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.