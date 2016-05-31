​В SOCAR состоялась встреча с делегацией Китая

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию, возглавляемую членом правления Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) Вангом Ши Хонгом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи президент SOCAR отметил успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Китаем, налаживание взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Он подчеркнул, что участие китайских компаний в экономике Азербайджана, в частности, в энергетическом секторе, внесло заметный вклад в укрепление межгосударственных отношений. Р.Абдуллаев отметил наличие длительного сотрудничества между SOCAR и CNPC, высоко оценив первый визит делегации в таком широком составе в SOCAR. По словам президента компании, SOCAR и CNPC успешно реализовали ряд совместных предприятий, а учрежденное обеими компаниями первое совместное предприятие осуществляет эффективную деятельность.

Глава китайской делегации выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, поблагодарив президента SOCAR за теплый прием. По его словам, они придают большое значение развитию отношений с SOCAR, осуществляют деятельность в направлении расширения взаимовыгодного сотрудничества. Компания также заинтересована в участии в реализуемых SOCAR проектов. Гость отметил, что китайские фонды и экспортно-импортные банки проявляют большой интерес к энергетическому сектору Азербайджана.

Р.Абдуллаев отметил наличие благоприятной и безопасной инвестиционной среды в Азербайджане, подробно проинформировав представителей делегации CNPC о реализуемых SOCAR энергетических проектах регионального и глобального значения. В ходе встречи состоялась короткая презентация по нефтегазовому и нефтехимическому комплексу. В завершение гость вручил Р.Абдуллаеву письмо президента CNPC, пригласив главу SOCAR в Китай от имени руководства компании.