​В SOCAR состоялась встреча с членом Палаты лордов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде встретилась с членом Палаты лордов парламента Великобритании лордом Дэвидом Эвансом, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в ходе встречи Р.Гусейнзаде отметила, что взаимоотношения между Британией и Азербайджаном построены на взаимном доверии и неуклонно развиваются.

Коснувшись сотрудничества SOCAR-BP, вице-президент отметила, что оно играет важную роль в укреплении существующих отношений между странами. Лорд Д.Эванс высоко оценил прошедшие вчера в Азербайджане парламентские выборы, особо подчеркнув, что они проведены в соответствии с нормами международного права и демократии.

Встреча продолжилась обсуждением будущих планов сотрудничества.