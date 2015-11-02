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    ​В SOCAR состоялась встреча с членом Палаты лордов

    Встреча продолжилась обсуждением будущих планов сотрудничества

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде встретилась с членом Палаты лордов парламента Великобритании лордом Дэвидом Эвансом, находящимся с визитом в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в ходе встречи Р.Гусейнзаде отметила, что взаимоотношения между Британией и Азербайджаном построены на взаимном доверии и неуклонно развиваются.

    Коснувшись сотрудничества SOCAR-BP, вице-президент отметила, что оно играет важную роль в укреплении существующих отношений между странами. Лорд Д.Эванс высоко оценил прошедшие вчера в Азербайджане парламентские выборы, особо подчеркнув, что они проведены в соответствии с нормами международного права и демократии.

    Встреча продолжилась обсуждением будущих планов сотрудничества.

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