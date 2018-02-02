В SOCAR работает около 13 тыс. представителей молодежи

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время в различных структурах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) работают 12 578 молодых людей.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, до сегодняшнего дня 293 молодых человека присоединились к Зарубежной стипендиальной программе SOCAR, из них 211 человек обеспечены работой в компании.

На сегодняшний день 1 988 студентов приняли участие во Внутренней стипендиальной программе SOCAR. Из них 209 человек работают в SOCAR. В Бакинской Высшей Школе Нефти обучаются 577 бакалавров, 17 магистров. В учебных центрах SOCAR освоили профессии 95 489 человек. SOCAR дал образование и работу 100 выпускникам школ-интернатов.