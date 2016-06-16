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    ​В SOCAR прошло совещание на тему управления человеческими ресурсами

    Совещание посвящено мерам по реализации кадровой политики в структурных подразделениях SOCAR по разведке и добыче

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В департаменте человеческих ресурсов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с участием вице-президентов компании Халика Мамедова, Яшара Лятифова, Бахрама Гусейнова и других руководящих лиц прошло совещание, посвященное мерам по реализации кадровой политики в структурных подразделениях SOCAR по разведке и добыче.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, начальник ДЧР Асиф Бекирли провел презентацию на тему направлений кадровой политики, функций человеческих ресурсов, статистических данных, реализуемых и запланированных проектов в данной сфере.

    В ходе встречи состоялось обсуждение программ карьерного роста SOCAR, усовершенствования систем коммуникации, создания системы ротации специалистов между управлениями и ее внедрение, процесса оценки трудовой деятельности работников, определения целей, планов индивидуального развития, обучающих программ, стратегии эффективного управления человеческими ресурсами и другие вопросы. 

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