В SOCAR прошла встреча с участием руководителей НПО по вопросам управления человеческими ресурсами

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с участием вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова состоялась встреча с руководителями неправительственных организаций по вопросам управления человеческими ресурсами.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, начальник департамента человеческих ресурсов Асиф Бекирли провел презентацию на тему деятельности SOCAR в сфере управления человеческими ресурсами за 2016 год, в которой нашла отражение информация о возможностях образования, обучения и карьеры, проектов в этом направлении, приеме граждан, количестве работников и пр.

Отмечено, что в 2016 году 5 017 работников переведены на другие должности, 1 017 человек принято на работу. В комиссии SOCAR обратилось 1 630 человек, иски 1 400 из них (80%) были удовлетворены. В 2016 году среди 72 567 обращений на 1 244 вакантных места принято 642 человека, 246 человек занесены в базу резервных кадров.

В презентации также дана информация о стипендиальных программах, Летней школе, программах летней практики, центрах по подготовке профессиональных рабочих кадров SOCAR.

Выступившие на мероприятии президент Фонда исследования “Конституция” Алимамед Нуриев, президент Национального форума НПО Рауф Зейни, председатель Общественного союза реформаторской молодежи Вусала Гусейнова, председатель Организации по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы и другие участники дали предложения по расширению сотрудничества с НПО.