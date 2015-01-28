​В SOCAR прошла встреча с руководством сети высших школ Франции N+I

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Департаменте человеческих ресурсов Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) прошла встреча с директором сети высших инженерных школ Франции N+I Жан-Пьером Тротигноном (Jean-Pierre Trotignon) и представителем французского посольства Шарлот Пайен (Charlotte Payen). Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

По информации, начальник департамента Асиф Бекирли подробно проинформировал гостей о программе зарубежной стипендии, рассказал о созданных для участников проекта возможностях, социальных пакетах, взаимных обязательствах компании и студентов, оценил существующее положение в связи с проектом образования во Франции в рамках сотрудничества SOCAR с компанией Total. В ходе встречи были затронуты условия проекта и трудности, с которыми сталкиваются студенты.

Ж.П.Тротигнон отметил, что сеть высших инженерных школ Франции N+I объединяет более 60 образовательных учреждений, проинформировал об истории создания сети, ее цели и деятельности. Он рассказал о проблемах, с которыми наиболее часто сталкиваются иностранные студенты, таких как язык, адаптация к другой культурной среде и др. Гость отметил, что образование во Франции отличается от других стран и основывается на математике. Ж.П.Тротигнон выдвинул ряд предложений по устранению данных проблем и выразил надежду на начало сотрудничества с SOCAR в ближайшее время.