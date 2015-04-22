В SOCAR прошла встреча с президентом компании "Petrovyetnam"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла встреча с делегацией во главе с президентом вьетнамской нефтегазовой корпорации "Petrovyetnam" ("Петровьетнам") Ратом Хо Ханом.

Как сообщили Report из SOCAR, сначала гости из Вьетнама встретились с первым вице-президентом SOCAR, академиком Хошбехтом Юсифзаде, а затем побывали на приеме президента компании Ровнага Абдуллаева.

Поприветствовав гостей, Р.Абдуллаев заявил об укреплении в последние годы дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, важной роли сотрудничества между нефтегазовыми компаниями двух стран для развития экономических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом.

Президент "Petrovyetnam" выразил удовлетворенность визитом, отметив, что 30 лет назад учился в Баку. Он сказал, что в состав возглавляемой им делегации входят несколько человек, в свое время получивших образование в Азербайджанской государственной нефтяной академии, отметил важную роль азербайджанских нефтяников в развитии нефтегазовой сферы Вьетнама.

Господин Хан выразил восхищение преобразившимся Баку и заявил, что всегда интересовался социально-экономическим развитием Азербайджана, успехи которого его всегда радовали.

По его словам, переговоры, направленные на углубление сотрудничества между SOCAR и "Petrovyetnam" в канун визита в Азербайджана президента Социалистической Республики Вьетнам, велись более интенсивно.

Было отмечено о завершении в ближайшее время работ по созданию между Институтом "Neftqazelmitədqiqatlayihə" SOCAR и "Petrovyetnam" совместного предприятия по нефтегазовой инженерии. С Бакинской высшей школой нефти был также заключен меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для нефтегазовой промышленности.

Президент "Petrovyetnam" отметил о заинтересованности в разработке совместно с SOCAR перспективных нефтегазовых структур.

На встрече также провели обмен мнениями вокруг интересующих стороны вопросов.