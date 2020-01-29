​В SOCAR прошла встреча с представителями Wood Group

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с президентом и исполнительным директором входящей в Wood Group компании Amec Foster Wheeler Italiana Джузеппе Зуккаро.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече обсуждался ход работ по модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, сотрудничество с Amec Foster Wheeler Italiana, входящей в Wood Group (подрядчика по управлению проектом), успешная деятельность SOCAR Foster Wheeler, совместном предприятии SOCAR и данной компании, и роль недавно созданной SOCAR Daunstrim в проекте.

Джузеппе Зуккаро отметил, что компания более 10 лет сотрудничает с SOCAR. Сотрудничество между SOCAR и Wood Group, начавшееся с проекта STAR в Турции, в настоящее время продолжается в рамках модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева. Стороны обменялись мнениями о деятельности совместного предприятия SOCAR Foster Wheeler, отметив, что это одна из немногих компаний, предлагающих высокотехнологичные инженерные услуги как в Азербайджане, так и в регионе. Отмечено, что большинство специалистов, работающих в этой компании, являются азербайджанскими инженерами. SOCAR создал все необходимые условия для их становления как современных специалистов. Специалисты SOCAR Foster Wheeler выполняют самые сложные услуги, включая детальное проектирование.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сообщил, что работы по модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева находятся под контролем правительства Азербайджана и являются одним из важнейших проектов для страны. Основная задача подрядчика - реализовать этот проект в установленные сроки и на высоком уровне.