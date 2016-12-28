В SOCAR прошла встреча с иранской делегацией

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в головном офисе компании принял делегацию под руководством министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев, поприветствовав гостей, отметил, что тесное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в различных отраслях экономики, в частности, нефтегазовом секторе, расширяется из года в год, и важную роль в этом играют взаимные визиты. Коснувшись связей SOCAR с иранскими компаниями, Р.Абдуллаев подчеркнул значение деловых связей между специалистами нефтяной промышленности.

М.Ваези высоко оценил темпы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, отметив эффективную деятельность и богатый опыт обеих стран в нефтегазовом секторе, а также высокий потенциал для развития экономического сотрудничества между странами. Он выразил уверенность в том, что бизнес-форум Иран-Азербайджан внесет вклад в еще большее расширение торгово-экономических связей.

Президент SOCAR довел до внимания гостей, что Азербайджан переживает период социально-экономического роста, подробно проинформировав делегацию о достижениях страны в рамках энергетической стратегии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.