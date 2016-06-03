​В SOCAR прошла встреча с бывшим министром энергетики Великобритании

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рафига Гусейнзаде приняла бывшего министра энергетики Великобритании, бывшего специального посланника премьер-министра Великобритании по развитию торговли с Азербайджаном Чарльза Хэндри.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи дана информация о реализуемых SOCAR широкомасштабных проектах по охране окружающей среды и снижению воздействия на глобальные климатические изменения. Помимо региональных и глобальных проектов SOCAR в нефтегазовом секторе состоялись обсуждения деятельности представительств SOCAR за пределами Азербайджана, а также обмен мнениями по вопросам будущего сотрудничества.