​В SOCAR прошла встpеча, связанная с проектом улучшения экологической ситуации в Бакинской бухте

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла встреча по поводу проекта, связанного с улучшением экологической ситуации в Бакинской бухте. Об этом Report сообщили в SOCAR.

На встрече приняли участие вице-президент компании SOCAR по экологическим вопросам Рафига Гусейнзаде, представители различных структур и подразделений компании, ответственные работники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также представители компании "Royal Haskoning" (Голландия).

Согласно утвержденному распоряжением президента Азербайджанской Республики "Плану мероприятий о комплексных мерах по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010 гг." и протоколу заседания кабинета министров от 12 января 2011 года исполнение этого проекта было поручено МЧС.

Была предоставлена подробная информация об экологическом состоянии Бакинской бухты, о взаимном сотрудничестве в этой области и мерах, предпринимаемых для улучшения экологической ситуации в районе бухты. Претворение в жизнь данного проекта поручено компании "Royal Haskoning", которая имеет в подобных проектах богатый опыт. Вышеназванная компания провела уже первичную оценку проекта.