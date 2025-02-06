В SOCAR Petroleum опровергли обвинения в продаже разбавленного бензина

В SOCAR Petroleum опровергли распространившиеся в сети заявления о продаже разбавленного водой бензина на одной из автозаправочных станций.

В SOCAR Petroleum опровергли распространившиеся в сети заявления о продаже разбавленного водой бензина на одной из автозаправочных станций.

Об этом Report заявила руководитель отдела по связям с общественностью компании Афаг Рза.

Ранее один из пользователей сети распространил видео, в котором обвинил компанию в продаже разбавленного водой бензина. Автор видео заявил, что это привело к поломке его автомобиля.

По словам Афаг Рза, сразу после публикации компания провела проверку на всех заправках SOCAR Petroleum, никаких технических неисправностей выявлено не было.

"Проверка показала, что обвинения гражданина абсолютно беспочвенны. Кроме того, гражданин по сей день не направил официальную жалобу в компанию", - сказала Рза.

Представитель компании также назвала примечательным тот факт, что в видео нет информации о том, на какой из АЗС SOCAR Petroleum гражданину якобы продали разбавленное топливо.

"Учитывая все это, мы призываем водителей и общественность не верить необоснованным заявлениям в социальных сетях, целью которых является нанести ущерб деловой репутации и имиджу SOCAR Petroleum", - добавила она.

В SOCAR Petroleum подчеркнули, что компания примет меры, если подобная необоснованная информация продолжит распространяться.