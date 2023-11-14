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В SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы

В SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) и обсудил с послом Венесуэлы Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном перспективы сотрудничества с венесуэльскими компаниями.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 13:15
В SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы

Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) обсудил с послом Венесуэлы Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном перспективы сотрудничества с венесуэльскими компаниями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, на встрече была представлена информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, деятельности и долгосрочных стратегических целях SOCAR.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между SOCAR и венесуэльскими компаниями в нефтегазовом секторе, организации взаимного обмена опытом в области разработки месторождений углеводородов.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR discusses development of hydrocarbon resources with Venezuelan companies
Версия на азербайджанском языке Фото SOCAR Venesuela şirkətləri ilə karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsini müzakirə edib

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