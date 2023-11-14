В SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы

Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) и обсудил с послом Венесуэлы Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном перспективы сотрудничества с венесуэльскими компаниями.

Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) обсудил с послом Венесуэлы Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном перспективы сотрудничества с венесуэльскими компаниями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, на встрече была представлена информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, деятельности и долгосрочных стратегических целях SOCAR.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между SOCAR и венесуэльскими компаниями в нефтегазовом секторе, организации взаимного обмена опытом в области разработки месторождений углеводородов.