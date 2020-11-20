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В SOCAR обсудили финансово-хозяйственную деятельность за 9 месяцев года

В SOCAR обсудили финансово-хозяйственную деятельность за 9 месяцев года В результате мер по оптимизации расходы компании снизились на 1,3 млрд манатов
Энергетика
20 ноября 2020 г. 17:51
В SOCAR обсудили финансово-хозяйственную деятельность за 9 месяцев года

Под председательством президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева состоялось онлайн-заседание, посвященное итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в своем выступлении Абдуллаев отметил, что в связи с глобальной пандемией указанный период был тяжелым для всех крупных нефтяных и газовых компаний, а также рассказал о важности режима экономии в нынешних условиях, подчеркнув необходимость достижения таким образом максимальной выгоды.

Затем вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов представил отчет об экономических показателях за 9 месяцев.

За 9 месяцев поступления от продаж произведенной продукции (за исключением чисто торговых операций) составили 4,1 млрд манатов, из которых 2,8 млрд манатов (68,3%) приходится на внутренний рынок, 1,3 млрд манатов (31,7%) - на внешний рынок.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления от производства и услуг компании сократились на 863,7 млн манатов или на 17%. Наблюдался рост доходов от экспорта нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции, а снижение доходов зафиксировано от экспорта сырой нефти и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке.

С.Гасымов также подчеркнул, что в результате мер по оптимизации расходы компании снизились на 1,3 млрд манатов.

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