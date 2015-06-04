В SOCAR для трудоустройства обратились 142 тыс. человек

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) в 2011-2015 гг. объявлено 3 244 вакансий и по этим вакансиям на работу принято 3 063 человека.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Халик Мамедов.

По словам Х.Мамедова, по вакансиям обратились 141 596 человек: "35 852 обратившихся участвовали на тестовых экзаменах. 4 564 из них принимали участие на собеседованиях, а 6 114 человек - на тестовых экзаменах по профессиональной подготовке. Из числа участников экзаменов 1 295 человек добавлены в резервный список".

Х.Мамедов отметил, что с 2006 года SOCAR приступила к стипендиальной программе и в рамках программы до сегодняшнего дня образование за границей получили 250 человек: "205 человек являются выпускниками, а 45 продолжают учебу. Число обратившихся к внутренней стипендиальной программе составило 11 215 человек, 952 из них получают стипендию".